Киев, 5 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ожидании обещанных танков от коллеги из Франции Эммануэля Макрона заявил, что «современная западная бронетехника» поможет Украине победить Россию в этом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Читайте также: Макрон пообещал передать Киеву новые бронемашины

Зеленский в своём телеграм-канале радостно сообщил, что Франция «выводит оборонную поддержку Украины на новый уровень».

«Получим больше бронетехники, и в частности — колесные танки французского производства. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одной из тех оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам Макрон отмечал, что Франция «в предстоящие годы» будет поддерживать Киев «до победы ВСУ» и не изменит свою позицию. Позже он пообещал бронемашины AMX-10 RC.