Переговоры по возвращению Уилана не готовы публично обсуждать в США
Кирби отказался публично обсуждать детали переговоров с Россией по поводу возвращения Пола Уилана
Вашингтон, 5 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В США продолжают попытки вернуть на территорию страны осуждённого за шпионаж в России американца Пола Уилана. Но эта тема не будет обсуждаться публично, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
Читайте также: В Госдепе США обещали сделать всё возможное для возвращения Пола Уилана
При этом Джон Кирби подчеркнул, что действия, необходимые для возвращения Уилана в США, продолжают предприниматься.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Государственного департамента страны Нед Прайс заявлял, что делается всё возможное для скорейшего возвращения на родину осуждённого за шпионаж американца. Переговоры с Россией по этому вопросу США ведут через некий специальный канал, уточнял он.