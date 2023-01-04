Вашингтон, 5 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В США продолжают попытки вернуть на территорию страны осуждённого за шпионаж в России американца Пола Уилана. Но эта тема не будет обсуждаться публично, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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«Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими», — сказал он журналистам.

При этом Джон Кирби подчеркнул, что действия, необходимые для возвращения Уилана в США, продолжают предприниматься.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Государственного департамента страны Нед Прайс заявлял, что делается всё возможное для скорейшего возвращения на родину осуждённого за шпионаж американца. Переговоры с Россией по этому вопросу США ведут через некий специальный канал, уточнял он.