Донецк, 4 января, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что президент РФ Владимир Путин принял решение о награждении шестерых военнослужащих за героизм во время трагедии в Макеевке 1 января.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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По словам Пушилина, большинство бойцов, едва выбравшись из повреждённого американскими HIMARS здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей.

«Президент принял решение наградить шесть человек за мужество, проявленное ими в те трагические минуты. Министерство обороны РФ собирает дополнительную информацию, чтобы представить к награде других бойцов, показавших себя настоящими героями, спасая своих сослуживцев», — опубликовал видео с выступлением Дениса Пушилина телеграм-канал WarGonzo.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные, которые попали под удар ВСУ в Макеевке 1 января, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из повреждённого здания. Об этом 4 января заявил Денис Пушилин.