Вашингтон, 4 января, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что в результате распрей в палате представителей Конгресса США её спикером может стать самый неожиданный кандидат. Иронизируя, он пожелал удачи недавно избранному в законодатели страны бывшему члену городского совета Цинциннати Грэгу Лэндсману.

Whitehouse.gov Джо Байден

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«Он разбирается с попытками определить нового спикера палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером палаты представителей», — сказал американский лидер, выступая в штате Кентукки.

Как сообщало ИА REGNUM, у опытных законодателей не получается набрать достаточно голосов для того, чтобы занять место председателя палаты представителей в Конгрессе. Основная борьба идёт между лидером республиканской партии Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом. Последний набирает больше голосов, но их количества не хватает для победы. Были предприняты уже пять попыток избрания спикера, все они оказались безуспешными.