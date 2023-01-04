Вашингтон, 4 января, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация обсуждает возможность выделения Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщают иностранные СМИ.

(сс) The White House Джо Байден

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На вопрос журналистов, рассматривает ли Белый дом возможность поставки Украине Bradley, американский лидер лаконично ответил: «Да».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поставит бронемашины AMX-10 RC для ВСУ, заявил 4 января в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон.