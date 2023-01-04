Вашингтон, 4 января, 2023, 23:32 — ИА Регнум. В Белом доме готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки в том числе будут включать РСЗО HIMARS, заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

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Он уточнил, что более точно об объёмах поддержки сообщат в ближайшее время, в течение нескольких дней или недель. Планы перестать снабжать Киев вооружениями не рассматриваются, отметил Кирби.

«И это включало HIMARS в прошлом и вполне может включать больше HIMARS в будущем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ждёт от Германии тяжёлую военную технику и угрожает ФРГ, чтобы добиться поставок. О возможной войне ФРГ с Россией в случае отказа выполнить просьбу Киева заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.