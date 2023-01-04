Белград, 4 января, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые за последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам года.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Вучич озвучил, что 106 стран не признают независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», мнение трёх государств неопределенно.

«Есть девять, которые отозвали признание. Это Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово остаётся «очень хрупкой», сказала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге.