Вашингтон, 4 января, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Позиция Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции Шарля де Голля, касающаяся того, что страны Европы специально втянули в конфликт с Россией, отражает реальные настроения европейцев. Такое мнение высказал правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России», — открыто заявил в Twitter Барака.

По мнению правозащитника, слова Пьера де Голля разоблачают американскую пропаганду — европейцы реально осознают, что Европу втянули в противостояние с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, военная агрессия западных стран может распространиться на все государства мира в случае, если их усилия по поддержке Украины будут иметь успех. Такое мнение высказал ранее Аджаму Барака.