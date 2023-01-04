В США выбрать спикера палаты представителей не смогли с пятой попытки
Выборы спикера палаты представителей США оказались безрезультатными после пятой попытки
Вашингтон, 4 января, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В Конгрессе США продолжают предпринимать пока безуспешные попытки избрать председателя палаты представителей. Проведённое в четвёртый и пятый раз голосование не дало результатов, сообщили американские СМИ.
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Фаворит выборов, лидер республиканской партии Кевин Маккарти в четвёртом туре набрал меньше голосов, чем в третьем — 201 из необходимых 218. Его конкурент, демократ Хаким Джеффрис сохраняет стабильный уровень поддержки в 212 голосов конгрессменов.
Пятая попытка также не увенчалась успехом, спикер не был избран.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы председателя палаты представителей не состоялись в США с первой попытки впервые с 1923 года.