Донецк, 4 января, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреливают Донецк. Снаряды выпущены в направлении Петровского района города, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

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Атака произошла 4 января в 22:40 по местному времени.

«По направлению Курахово — Донецк (Петровский район) выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 3 января в направлении Горловки в Донецкой Народной Республике было выпущено шесть снарядов калибра в 155 мм. Обстрел произошёл в 22:10 по местному времени.