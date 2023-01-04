Париж, 4 января, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Сотни компаний и предприятий во Франции из-за скачка цен на электроэнергию вынуждены сворачивать деятельность либо банкротиться. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен винит в этом «плохой политический выбор правительства». Об этом политик заявила в своём видеообращении в Twitter.

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«Взрыв цен на электроэнергию невыносим для всех предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и снижением покупательной способности французов», — сказала Ле Пен.

Она отметила, что в особо трудном положении находятся пекари и кондитеры, продукция которых — символ французской идентичности.

«Сотни предприятий по всей территории Франции либо уже закрылись, либо находятся под угрозой банкротства. Это результат плохого политического выбора в прошлом. Рост цен на электроэнергию из-за войны на Украине не имеет под собой никакой рациональной основы. Взрыв цен произошёл из-за отказа Эммануэля Макрона порвать с абсурдными правилами европейского энергетического рынка», — пояснила Марин Ле Пен.

Политик открыто назвала виновных в нынешнем кризисе: абсурдные решения усугубились «суицидальной энергетической политикой, проводимой всеми правительствами в стране на протяжении последних 20 лет, в особенности правительством Франсуа Олланда и правительством Эммануэля Макрона».

Как сообщало ИА REGNUM, владелец одной из французских пекарен Жюльен Педюссель провёл в своем городе акцию с раздачей выпечки для привлечения внимания к трудностям ведения бизнеса в условиях энергетического кризиса.