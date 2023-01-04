Киев, 4 января, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Украина ждёт от Германии тяжёлую военную технику и угрожает ФРГ, чтобы добиться поставок. О возможной войне с Россией в случае отказа выполнить просьбу Киева заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило украинское издание «Страна». Угрозы адресованы канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

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«Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно», — считает вероятным такое развитие событий Алексей Данилов.

В пример он привёл других партнёров Киева, которые готовы выполнять просьбы страны в части поставок вооружения.

Ранее украинские власти уже неоднократно заявляли о необходимости получать от Германии боевую технику и требовали поставок танков. В Германии отвечают отказом из-за нежелания участвовать в эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство опрошенных жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Киева в виде танков немецкого производства, следует из результатов проведенного по заказу DPA опроса аналитической компании YouGov.