Астана, 4 января, 2023, 22:37 — ИА Регнум. McDonald’s собирается уйти из Казахстана из-за логистических проблем в поставках мяса из России. Об этом пишет Bloomberg.

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald’s

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Отмечается, что американская компания запретила казахской франшизе закупать котлеты у российских поставщиков после того, как McDonald’s решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети приостановили работу в Казахстане. В декабре местные предприниматели предложили свои поставки для McDonald’s. Но фарш владелец франшизы так и не смог получить от местных или европейских поставщиков, а высокие цены и расходы на доставку приведут к убыткам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске и Северодвинске на месте бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись заведения общественного питания «Вкусно — и точка».