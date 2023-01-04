Дамаск, 4 января, 2023, 22:29 — ИА Регнум. В зоне деэскалации конфликта в Сирии, которая находится на территории провинции Идлиб, готовится провокация с целью очернить Россию. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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По его словам, боевики готовятся обстреливать места, где базируются сирийские и российские войска. Они намерены снять на видео ответные удары, обвинив Россию в гибели мирных жителей. Кадры будут готовить к размещению в соцсетях.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации», — отметил Олег Егоров.

Обстрелу могут подвергнутся направления Эль-Атариб и Кафр-Джум. Ожидается, что ответная атака накроет лагерь беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская военная база. В результате атаки никто не пострадал, ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был.