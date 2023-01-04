Москва, 4 января, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Бронированные машины AMX-10 RC, о передаче которых Киеву заявил 4 января президент Франции Эммануэль Макрон, — это не что иное, как колесные танки, отметил в своем телеграм-канале руководитель группы военных советников, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«В 1914 году Франция втянула нас в Первую мировую войну. В 1938 году угодничала перед Гитлером, в 1940 году сдалась ему за пару недель, а потом — в 1941 году — направила в составе вермахта на войну против СССР сотни тысяч французских нацистов. В 2014 году вместе с США и Великобританией Франция устроила кровавый майдан в Киеве и госпереворот, ставший прологом к гражданской войне на Украине. В 2022–23 годах Макрон решил направить на войну с Россией французские гаубицы и танки», — напомнил Рогозин.

Макрон анонсировал поставку в Киев AMX-10 RC в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 января.

Ранее президент Франции отмечал, что Париж продолжит поддерживать Киев «до победы» и что эта позиция не изменится.

Как сообщалось ранее, Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка, попросил передать извлечённый из его тела осколок Макрону. По данным следствия, ВСУ обстреляли гостиницу, в которой находился Рогозин, из французской гаубицы Caesar.