Москва, 4 января, 2023, 21:48 — ИА Регнум. В России на 45 объектах коммунальной инфраструктуры завершены работы с использованием льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает 4 января пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, «реализация проектов позволит улучшить качество предоставляемых услуг для почти 440 тысяч жителей шести регионов».

Так, в Воронежской, Кемеровской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областях и Красноярском крае прошла реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также объектов инфраструктуры. Наиболее масштабные работы выполнили в городах Пензе, Воронеже и Самаре.

Отмечается, что общий объём финансирования программы составил 150 млрд рублей. Механизм модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов за счёт средств ФНБ был запущен с целью исполнения поставленных президентом России в 2022 году задач.

Как уточнил глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, штабом уже одобрено 236 проектов в 73 субъектах России общей стоимостью 181,7 млрд рублей, потребность в заёмном финансировании превышает 141 млрд рублей. На эти средства предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация 1350 объектов инфраструктуры, в том числе участки сетей протяжённостью 2200 километров.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к правительству, попросив увеличить в 2023 году «ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов», направив дополнительные 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также на программы модернизации ЖКХ.