Белград, 4 января, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Численность состава спецназа армии Сербии будет увеличена втрое, до 5000 человек, заявил 4 января президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Одна из европейских стран» предоставила Сербии ракеты и пусковые установки, рассказал также Вучич, не уточнив, о какой именно стране он говорит.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что армия и полиция Сербии находятся в полной боевой готовности, поскольку готовы защищать свой народ в Косове и Метохии в случае нападения.

Армия и полиция были переведены в боевую готовность в декабре 2022 года из-за продолжающихся провокаций со стороны Приштины.