Париж, 4 января, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В Париже задержаны два активиста ассоциации «Последняя реновация», облившие оранжевой краской фасад резиденции премьера-министра Франции, расположенной в Матиньонском дворце, говорится в заявлении ассоциации.

(сс) Chabe01 Матиньонский дворец

Уточняется, что протестующие таким образом хотели привлечь внимание к климатическим проблемам в мире и недостаточным мерам, принимаемым правительством Франции.

Парижская прокуратура подтвердила задержание 22-летнего мужчины и 20-летней женщины. Их заключили под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к представителю власти.

Напомним, 2 января группа вандалов облила оранжевой краской фасад здания Сената в Риме, а в канун Рождества в Германии вандалы попытались сорвать богослужение.

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