Вашингтон, 4 января, 2023, 20:50 — ИА Регнум. США в предстоящие недели намерены предоставить Киеву новый пакет военной помощи, заявили в американской администрации 4 января.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Предполагается, что пакет будет включать в себя установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

В Вашингтоне не ожидают скорого прекращения боёв, добавил представитель администрации.

Ранее 4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках в Киев бронемашин.

В начале января 2023 года обозреватели США Politico отметили, что США не стали поставлять ВСУ тактические ракеты большой дальности ATACMS, о которых очень просили в Киеве.