Москва, 4 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. По итогам 2022 года на рынках Московской биржи совокупный объём торгов вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это стало максимальным показателем за всю историю биржевых торгов, сообщает 4 января пресс-служба холдинга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Московская биржа

За прошлый год наилучшую динамику демонстрирует денежный рынок (+41,2%), а также рынок зерна и сахара (рост в 4,9 раза).

Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с 2021 годом на 43,1%.

Объём торгов депозитарными расписками, акциями и паями составил 17,6 трлн рублей против 30 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объём торгов достиг 69,5 млрд рублей (117,6 млрд рублей в 2021 году).

На рынке облигаций объём торгов превысил 19 трлн рублей (в 2021 году — 22,4 трлн рублей).

Объем торгов на валютном рынке составил 267,8 трлн рублей (322 трлн рублей в 2021 году).

Отрицательная динамика отмечается и на рынке драгоценных металлов, где объём торгов в 2022 году составил 122,8 млрд рублей (в 2021 году — 209,2 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов на Московской бирже 3 января курс доллара вырос до 71,14 рубля.