За 2022 год объём торгов на Мосбирже увеличился на 4,6%
На Мосбирже по итогам 2022 года отмечают максимальный за всю историю объём торгов
Москва, 4 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. По итогам 2022 года на рынках Московской биржи совокупный объём торгов вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это стало максимальным показателем за всю историю биржевых торгов, сообщает 4 января пресс-служба холдинга.
За прошлый год наилучшую динамику демонстрирует денежный рынок (+41,2%), а также рынок зерна и сахара (рост в 4,9 раза).
Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с 2021 годом на 43,1%.
Объём торгов депозитарными расписками, акциями и паями составил 17,6 трлн рублей против 30 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объём торгов достиг 69,5 млрд рублей (117,6 млрд рублей в 2021 году).
На рынке облигаций объём торгов превысил 19 трлн рублей (в 2021 году — 22,4 трлн рублей).
Объем торгов на валютном рынке составил 267,8 трлн рублей (322 трлн рублей в 2021 году).
Отрицательная динамика отмечается и на рынке драгоценных металлов, где объём торгов в 2022 году составил 122,8 млрд рублей (в 2021 году — 209,2 млрд рублей).
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов на Московской бирже 3 января курс доллара вырос до 71,14 рубля.