В Москве из-за морозов повышают температуру в системе теплоснабжения
В Москве повысят температуру теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов
Москва, 4 января, 2023, 20:21 — ИА Регнум. В столице России в связи с предстоящим похолоданием повышают температуру теплоносителя, говорится в телеграм-канале Московской объединённой энергетической компании.
Температуру повысят постепенно для обеспечения равномерной нагрузки на систему. Контролируют корректировку температур диспетчеры на основании краткосрочного прогноза погоды.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 6 по 10 января в ночное время ожидается до 22 градусов мороза, днём — около 20 градусов ниже ноля. В рождественскую ночь морозы окрепнут до 27 градусов, 8 января ожидается до минус 29 градусов.
Московские городские службы переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Также готовы порядка 1800 источников энергоснабжения, три мобильные котельные, имеются запасы резервного топлива.
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