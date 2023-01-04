Москва, 4 января, 2023, 20:21 — ИА Регнум. В столице России в связи с предстоящим похолоданием повышают температуру теплоносителя, говорится в телеграм-канале Московской объединённой энергетической компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«В соответствии с прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Московском регионе до минус 27 градусов в ночное время, для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей наши диспетчеры начали повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов», — уточнили в энергетической компании.

Температуру повысят постепенно для обеспечения равномерной нагрузки на систему. Контролируют корректировку температур диспетчеры на основании краткосрочного прогноза погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 6 по 10 января в ночное время ожидается до 22 градусов мороза, днём — около 20 градусов ниже ноля. В рождественскую ночь морозы окрепнут до 27 градусов, 8 января ожидается до минус 29 градусов.

Московские городские службы переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Также готовы порядка 1800 источников энергоснабжения, три мобильные котельные, имеются запасы резервного топлива.

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