ФК «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником
ФК «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржесом
Краснодар, 4 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржесом, который перешёл из «Карабаха». Об этом 4 января сообщает пресс-служба российского клуба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Футбол
«Футбольные клубы «Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере Кади Боржеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после прохождения медобследования 26-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2026 года.
Ранее Боржес выступал за португальские «Эшторил» и «Вилафранкенсе», а с 2021 года играет за «Карабах», в котором за полтора года забил 28 голов и отдал более 20 результативных передач.