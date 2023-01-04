Краснодар, 4 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржесом, который перешёл из «Карабаха». Об этом 4 января сообщает пресс-служба российского клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере Кади Боржеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения медобследования 26-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2026 года.

Ранее Боржес выступал за португальские «Эшторил» и «Вилафранкенсе», а с 2021 года играет за «Карабах», в котором за полтора года забил 28 голов и отдал более 20 результативных передач.