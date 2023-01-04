Рига, 4 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В посольство России в Латвии были вызваны сотрудники полиции из-за подозрительной посылки с неизвестным веществом, сообщила 4 января в эфире латвийского радио представитель правоохранительного ведомства Симона Гравите.

(сс) Jorge Franganillo Рига

По её словам, вызов был получен около 13:54 (14:54 мск). Идёт проверка, на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб.

Кроме того, звонок поступил в государственную пожарно-спасательную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2022 года в посольство России в Бразилии поступила подозрительная посылка, внутри которой, как выяснилось позднее, находилась защитная каска с налобным фонариком.