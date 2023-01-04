Донецк, 4 января, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале переговоры по радио польских наемников, которых перекинули на один из сложнейших участков фронта, где у ВСУ были самые большие потери, — в Марьинку.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, две группы польских наёмников общей численностью немногим больше 120 боевиков были переброшены в Марьинку, на утро 4 января их осталось всего 28.

Публикуя радиоперехваты наемников, заместитель министра сообщил, что дает их не все и с переводом того, что удалось разобрать:

«… Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!.. Ублюдки! Вы все ублюдки!..»

»… украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать. Не все успели…»

»… Мы привыкли, командир. Трупы в кучки складываем в стороне от нас. Да, трупы украинцев, чьи же ещё…»

»… Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде… Всё разрушено… Всё горит…»

»… Почему вы нас не предупредили, что в этом Богом забытом месте вы две бригады потеряли?..»

»… Нас специально бросили сюда, а не на юг, чтобы мы тут сдохли. Они этого хотят. Курвы…»

Напомним, находившиеся в состоянии опьянения иностранные наёмники убили трех боевиков ВСУ на блокпосту при въезде в населённый пункт Снигирёвка Николаевской области. По словам источника, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили украинских военнослужащих.

О деятельности Польши и её наёмников на территории Украины можно прочитать в материалах авторов ИА REGNUM Геворга Мирзаяна «Тактика гиены: каким будет вторжение Польши на Украину», а также Станислава Стремидловского «Польша окончательно легализует военное присутствие на Украине».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что группа «Викинг» из Западного военного округа России ликвидировала опорный пункт иностранных наёмников в пригороде Донецка.

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