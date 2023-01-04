Москва, 4 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов БПЛА «Элерон» десантно-штурмовых подразделений морской пехоты ТОФ в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 4 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На кадрах видно, как военнослужащие запускают беспилотники, выявляют опорные пункты и огневые позиции противника с воздуха, а также передают данные разведки огневым средствам.

В министерстве подчеркнули, что при ведении штурмовых действий по освобождению населённых пунктов целеуказания передаются огнемётным подразделениям.

«Мы ведем огонь огнемётом «Шмель» на дальностях от 100 метров до 600 метров по бронированным машинам, позициям противника», — рассказал старший огнемётчик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Васильевке Запорожской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. В результате артиллерийских ударов погибли пять человек, 15 — получили ранения различной степени тяжести.

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