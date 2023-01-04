Донецк, 4 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. ВСУ вечером 4 января вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, сообщили власти Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Удар был снова нанесен по Петровскому району города. По предварительным данным, было выпущено 10 ракет. За сутки ВСУ выпустили по этому району Донецка более 50 ракет.

В Народной милиции ДНР ранее сообщили, что за минувшие сутки (3 января) ВСУ выпустили по территории республики 359 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.

С момента обострения конфликта в середине февраля 2022 года ВСУ выпустили по территории ДНР почти 100 тысяч боеприпасов.