Москва, 4 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. В состав государственной корпорации «Ростех» в 2023 году войдут свыше десяти военных заводов. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 4 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

В перечень предприятий вошли: завод «Авангард» в Башкирии, Алексинский химкомбинат в Тульской области, «Анозит» в Новосибирской области, государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Татарстане, завод имени Морозова в Ленинградской области, завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, Казанский государственный казенный пороховой завод в Татарстане, Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане, комбинат «Каменский» в Ростовской области, Пермский пороховой завод, Самарский завод «Коммунар», Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод, федеральный центр двойных технологий «Союз» в Московской области.

Согласно документу, ряд федеральных казенных предприятий будут преобразованы в акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Ростеху.

Напомним, 4 января в Ростехе сообщили, что в течение двух месяцев начнётся серийное производство нового поколения систем для радиоэлектронной борьбы с дронами.