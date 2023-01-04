Берлин, 4 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Если Германия не передаст танки ВСУ, она может получить войну на своей территории, заявил 4 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Дело может закончиться танковыми боями «между русскими и немцами под Берлином и Штутгартом», сказал он.

Данилов посетовал, что пока другие «партнеры Киева» выполняют все его пожелания по поставкам оружия, в Германии проводят социологические исследования, чтобы узнать, как к таким поставкам относятся граждане страны.

В декабре 2022 года социологи сообщили, что по результатам проведенного исследования большинство граждан Германии высказались против передачи ВСУ танков.