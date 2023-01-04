Вашингтон, 4 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил разочарование в связи с затянувшимся процессом выборов спикера палаты представителей Конгресса США.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это не моя проблема», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома, сказанные 4 января перед вылетом в штат Кентукки.

Лидер США рассказал, что ему неловко от того, что выборы занимают много времени. Отметив, что со стороны процесс «не выглядит хорошо», он выразил надежду на то, что законодатели «возьмут себя в руки».

Напомним, что палата представителей Конгресса США по итогам трех голосований не смогла выбрать нового спикера. Никто из кандидатов не смог получить необходимые 218 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера палаты представителей Конгресса США.

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