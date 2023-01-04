Иркутск, 4 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Двух провалившихся под лёд подростков спасли в Иркутске. Об этом 4 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Она выступает на поверхность и покрывается тонким молодым льдом

По информации пресс-службы, днем 4 января в г. Иркутске два подростка 2012 года рождения пришли в парк развлечений, расположенный в районе улицы Старо-Кузьмихинская. Мальчики проигнорировали безопасный оборудованный каток, который расположен на его территории, и захотели прогуляться по льду открытого водоема. Они ушли в конец парка и вышли на лёд, в результате провалились, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что один из подростков смог сам выбраться из полыньи, затем при помощи очевидцев помогал второму мальчику.

«Взрослым приходилось держаться на расстоянии — слишком тонкий лёд не позволял приблизиться к месту провала. Но они передали подручные средства, которые пригодились при спасении второго ребёнка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас подростков доставили в тёплое помещение. В отношении родителей, которые допустили безнадзорное пребывание детей на воде, были составлены административные протоколы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка развлечений.