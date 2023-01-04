Киев, 4 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Семьдесят украинских депутатов отказались подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий представителей так называемых «пророссийских партий». Об этом 4 января сообщает общественное движение «Честно».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Напомним, что в мае 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» на Украине. Позднее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о лишении мандатов депутатов от запрещенных партий.

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Согласно опубликованным данным, в настоящее время собрано 96 из 150 подписей, необходимых для вынесения данного вопроса на повестку ближайшей сессии парламента.

Уточняется, что фракция «Батьковщина», возглавляемая Юлией Тимошенко, почти в полном составе отказалась подписываться под инициативой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 4 января призвал его отказаться от ограничения прав румын на территории страны.

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