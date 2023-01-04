Москва, 4 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский ушёл из жизни 4 января после продолжительной болезни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главного редактора агентства ФАН Кристину Масенкову.

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По словам Масенковой, Романовский скончался от продолжительной болезни 4 января, его похороны пройдут 8 января.

Издание также приводит слова спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца, который сообщил, что Романовский на протяжении многих лет боролся с опухолью в голове.

«У него уже были операции — не помогло», — уточнил Коц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произнёс слова соболезнования в связи с кончиной журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского. Он отметил, что журналист был величайшим военным корреспондентом и его товарищем и сделал очень многое для страны.

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