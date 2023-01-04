Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В городе Васильевке Запорожской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. В результате артиллерийских ударов погибли пять человек, 15 — получили ранения различной степени тяжести, сообщил 4 января врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Среди пострадавших ранения получили сотрудники МЧС, один из спасателей находится в крайне тяжёлом состоянии, уточнил врио главы региона.

По его словам, все экстренные службы задействованы в оказании помощи людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января ВСУ наносят массированные удары по Васильевке, разрушена гражданская инфраструктура.

Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей Васильевки не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия.