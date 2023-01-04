Москва, 4 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Игроки сборной России по футболу образца 2008 года были талантливее нынешних российских футболистов. Об этом 4 января заявил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Paul Blank Гус Хиддинк

«В России ещё не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

По его словам, вряд ли стоит ждать, что уровень российских футболистов в ближайшее время вырастет, это невозможно в условиях отстранения команд от еврокубков.

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.