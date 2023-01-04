Вильнюс, 4 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Власти Литвы выделяют 557 млн евро на компенсацию роста цен на газ и электричество, сообщили в пресс-службе правительства страны 4 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Частично компенсировать рост цен будут как хозяйствующим субъектам (более 170 млн евро), так и частным потребителям (более 380 млн евро).

В декабре 2022 года статистики ЕС сообщили, что объем потребления газа в Евросоюзе осенью снизился на 20%, а в некоторых странах — еще более значительно (в Литве — на 41%).

Эксперты, опрашиваемые СМИ Евросоюза, при этом отмечали, что столь значительное сокращение потребления было обеспечено ценой заметного спада экономики.