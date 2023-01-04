Москва, 4 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В России утверждены особенности трудового законодательства и его применения на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление правительства опубликовано 4 января на интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Россия и Украина

Для регулирования трудовых отношений в новых регионах наряду с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами России, содержащими нормы трудового права, будут применяться законы, действовавшие на этих территориях по состоянию на 30 сентября 2022 года и не противоречащие Конституции России и другим законам, кроме случаев, установленных данным документом.

Действующий до 30 сентября 2022 года особый порядок трудовых отношений между гражданами может применяться до конца 2023 года.

При приёме на работу сотрудников, проживающих на 30 сентября 2022 года на новых территориях и не имеющих российского гражданства, особенности регулирования не будут применяться до 1 июля 2023 года.

С сотрудниками, которые были эвакуированы после 30 сентября 2022 года, приостанавливают действие трудового договора, но рабочее место за ними может быть сохранено. На время приостановки допускается заключение срочного трудового договора.

Если сотрудник по истечении полугода со дня информирования о возобновлении трудовой деятельности не вышел на работу, работодатель вправе расторгнуть трудовые отношения.

За мобилизованными сотрудниками сохраняются рабочие места, до 1 июля 2023 года — зарплата.

Документ вступает в силу с 4 января 2023 года и действует до конца 2025 года.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу выполнить все социальные обязательства перед жителями регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.