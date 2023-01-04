Москва, 4 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге командира медицинского батальона майора медицинской службы Александра Сеикаева.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, 3 января украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS больницу в городе Токмаке Запорожской области.

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В момент ракетного удара медики оказывали помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Майор Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных.

Несмотря на опасность, военнослужащий принял решение остаться в здании с нетранспортабельными пациентами, которых не успели эвакуировать. В ходе последующих ударов командир медицинского батальона и оставшиеся пациенты получили ранения, несовместимые с жизнью.

В министерстве подчеркнули, что за мужество и героизм Александр Сеикаев награжден орденом Мужества посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, после удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области пострадали, по предварительным данным, более десяти человек.

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