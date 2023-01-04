Москва, 4 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Белорусская» найден подозрительный предмет. Об этом 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Белорусская»

В настоящий момент найденный предмет проверяют кинологи. Повлиял ли инцидент на работу станции, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, более десяти человек были задержаны и доставлены в полицию после конфликта на корпоративе в ресторане на юге Москвы.