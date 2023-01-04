Турин, Италия, 4 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. «Торино» сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

idreamlikecrazy Футбол

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил гол на 64-й минуте, при этом он вышел на поле в стартовом составе. У «Вероны» отличился форвард Милан Джурич на 45-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу Миранчук сыграл девять матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 22 очка в 16 матчах. «Верона» идёт на последнем, 20-м месте с шестью очками в 16 играх.