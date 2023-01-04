Ульяновск, 4 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров совершил полёт на новейшем российском самолёте МС-21, сообщили в пресс-службе правительства 4 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

В качестве пассажира Мантуров отправился в Ульяновск, где посетил Центральный аэрогидродинамический институт и одно из предприятий «Ростеха».

Вице-премьер осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым ведется в настоящее время, и ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW.

В декабре 2022 года Мантуров рассказал, что серийное производство российского самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. В том же месяце были завершены статические испытания самолёта.