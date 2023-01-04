Москва, 4 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. О смерти военного корреспондента Кирилла Романовского стало известно 4 января. Об этом сообщает РИА ФАН.

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«4 января стало известно о том, что военный корреспондент Кирилл Романовский ушел из жизни», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произнёс слова соболезнования в связи с уходом из жизни журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского. Пригожин сообщил, что Романовский был величайшим военкором, его товарищем, который сделал очень много для России.

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