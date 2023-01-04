Вашингтон, 4 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Правительственная делегация США посетит Тайвань для переговоров по американо-тайваньской торговой инициативе. Об этом 4 января сообщил аппарат представителя США на переговорах.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Тайвань

«США и Тайвань с 14 по 17 января проведут в Тайбэе очный раунд переговоров по американо-тайваньской инициативе по торговле в XXI веке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры пройдут под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США.

Американскую делегацию возглавит помощник представителя США на торговых переговорах Терри Маккартин. В неё войдут также представители нескольких американских правительственных структур.

США и Тайвань договорились о запуске торговой инициативы в июне 2022 года. В Китае заявили, что эти переговоры негативно отразятся на китайско-американских экономических отношениях.

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