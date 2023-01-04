Тбилиси, 4 января, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В Грузии прошли акции в поддержку находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 4 января сообщает телекомпания «Мтавари архи».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По информации журналистов, участники акции потребовали разрешить экс-главе государства продолжить лечение в клинике за границей. Сейчас Саакашвили получает лечение в медучреждении в столице Грузии из-за осложнений после длительной голодовки. Уточняется, что одна из акций проходит в Тбилиси на мосту Мира.

Отмечается, что также акции в поддержку Саакашвили прошли у посольств и генконсульств Грузии в США, Германии, на Украине и в некоторых других странах. Мероприятия внутри страны организовали члены оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», а международные акции организовал юрист Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Читайте также: В Тбилиси сторонники Саакашвили протестуют восьмой день