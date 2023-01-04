Молдавия, 4 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Молдавия должна стать частью ЕС до конца текущего десятилетия, заявила 4 января президент страны Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Она отметила, что все жители страны должны «приложить усилия», чтобы достичь этой цели.

Статус кандидата на вступление в ЕС был предоставлен Молдавии на заседании саммита Евросоюза в июне 2022 года.

В декабре 2022 года Санду отмечала, что правительство страны должно «нарастить усилия», чтобы процесс подготовки к евроинтеграции республики шел в установленные сроки.

Также в декабре 2022 года социологи сообщили, что 60% жителей Молдавии негативно оценивают перемены в своей жизни в 2022 году.