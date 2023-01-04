Париж, 4 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Члены ассоциации «Последняя реновация» облили краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции. Об этом 4 января сообщила ассоциация в социальной сети Twitter.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Согласно опубликованным данным, два активиста облили оранжевой краской ворота резиденции главы французского правительства, чтобы заставить власти страны активизировать борьбу с изменением климата.

На видеозаписи, опубликованной ассоциацией, выступающей за обновление жилых домов с целью повышения их тепловой эффективности и борьбы с глобальным потеплением, запечатлен момент задержания двух молодых людей, на которых были надеты футболки с надписью «Кто виноват?».

Как сообщало ИА REGNUM, группа экоактивистов облила фасад здания Сената республики в Риме.

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