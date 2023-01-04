Мурманск, 4 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В рыбном порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики». Об этом 4 января сообщили в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

В момент начала пожара на судне находились семь человек. Шестеро из них эвакуировались до приезда пожарных. Еще одного спасли сотрудники МЧС.

На месте пожара работают 28 человек и девять единиц техники.

Уточняется, что открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года в России удалось добиться существенного сокращения количества погибших детей на пожарах. Так, на конец 2022 года при пожарах погибли 298 детей, это на 21% меньше, чем годом ранее.