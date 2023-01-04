Тегеран, 4 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан осудил карикатуру на власть в стране, которая была опубликована в французском журнале Charlie Hebdo.

Garitan Стенд Charlie Hebdo, 2012

На своей странице в социальной сети иранский дипломат написал, что непристойный и оскорбительный акт этого издания по публикации карикатур на религиозно-политическую власть в Иране не останется без решительного ответа.

«Мы не позволим французскому правительству пересекать линию, они определенно выбрали неверный путь», — добавил Абдоллахиан, напомнив, что ранее Иран включил этот журнал в санкционный список.

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