Бухарест, 4 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 4 января призвал его отказаться от ограничения прав румын на территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

Речь идет о законе о национальных меньшинствах, который был принят Верховной радой в 2022 году. Документ предполагает, что «в интересах национальной безопасности» права тех или иных меньшинств могут ограничиваться.

Зеленский выразил готовность к совместному поиску решений, сообщили в пресс-службе президента Румынии.

Как сообщалось ранее, претензии к Киеву по вопросу о правах своих соотечественников есть и у представителей других стран ЕС, прежде всего Венгрии.