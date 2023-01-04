Киев, 4 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Полиция Киева задержала второго подозреваемого в запуске салютов в новогоднюю ночь. Об этом 4 января сообщает издание Страна. ua.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

По данным правоохранительных органов, он запускал фейерверк на территории футбольного поля, расположенного на улице Маршала Тимошенко. Задержанному грозит 5 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который на Новый год запускал салюты в Подольском районе города. Мужчину арестовали по статье о хулиганстве (ст. 208 УК Украины). Уточняется, что городские власти Киева призвали горожан соблюдать в новогодние праздники режим комендантского часа, категорически запретив применять на территории города фейерверки, салюты и пиротехнические средства.