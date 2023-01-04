В Васильевке после обстрела ВСУ пострадали более 10 человек
Власти Запорожской области сообщили о количестве раненых после удара ВСУ по Васильевке
Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. После удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области пострадали, по предварительным данным, более десяти человек, сообщил 4 января врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, разрушена также гражданская инфраструктура. На месте работают сотрудники МЧС.
Балицкий пообещал оказать всем пострадавшим максимальную помощь и поддержку.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ могли нанести удар по Васильевке с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 января ВСУ обстреляли в Васильевке многоэтажное здание рядом с военной комендатурой. В зону удара попали люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта.
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