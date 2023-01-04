Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. После удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области пострадали, по предварительным данным, более десяти человек, сообщил 4 января врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, разрушена также гражданская инфраструктура. На месте работают сотрудники МЧС.

Балицкий пообещал оказать всем пострадавшим максимальную помощь и поддержку.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ могли нанести удар по Васильевке с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января ВСУ обстреляли в Васильевке многоэтажное здание рядом с военной комендатурой. В зону удара попали люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта.

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